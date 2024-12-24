Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ νεαρών με έναν τραυματία

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το Thestival, το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα για συμπλοκή ατόμων στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου. Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονταν σε εξέλιξη διάφορα εορταστικά πάρτι, στα οποία συμμετείχαν εκατοντάδες κόσμου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσεγγίσει περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ πλησίασαν πεζή και βρήκαν ένα νεαρό άτομο αιμόφυρτο και γυμνό από τη μέση και πάνω. Είχε τραύμα στο μάτι.

Το άτομο οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Εκεί κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την περίθαλψη του τραυματία. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο νεαρός δέχτηκε επίθεση επειδή απειλούσε θαμώνες με σπασμένο μπουκάλι.

