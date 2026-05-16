Ντύλαν: Ο πρώτος σταθερός σκύλος θεραπείας του ΕΣΥ – Θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική στήριξη στους ασθενείς

Το Νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε στις 12 Μαΐου τον Ντύλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας-επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος «Παρέα με Ουρά».

Ο Ντύλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, προσφέροντας πολύτιμη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2025, υλοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τη συνδρομή του οργανισμού Dog Therapy και του οργανισμού Win Cancer.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, «O Ντύλαν είναι ο νέος μας συνεργάτης» και «ο πρώτος σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή των σκύλων θεραπείας στην ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη των ασθενών.

Δείτε το αφιέρωμα στην εκπομπή Pet Stories:

Πηγή: skai.gr

