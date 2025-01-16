Λογαριασμός
«Δεύτερη Ευκαιρία»: Τζάκρη, Αντώναρος, Λιάνη, αλλά και Βεργής, στην παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Κασσελάκη - Δείτε βίντεο

Η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Κασσελάκη «Δεύτερη Ευκαιρία», στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου 

Κασσελάκης: Παρουσίαση του βιβλίου «Δεύτερη Ευκαιρία» με πολλά γνωστά πρόσωπα

Με την παρουσία πολλών γνωστών προσωπικοτήτων και προσώπων από τον χώρο της πολιτικής και των τεχνών, ξεκίνησε η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Κασσελάκη «Δεύτερη Ευκαιρία», στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.

Μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση του βιβλίου, έκαναν αισθητή την παρουσία τους εκτός από τον σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη Τάιλερ ΜακΜπέθ, η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Ευάγγελος Αντώναρος, η Ραλλία Χριστίδου, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Σοφία Βόσσου και ο Δημοσθένης Βεργής. 

Στο αμφιθέατρο βρέθηκαν και πολλοί πολίτες που στηρίζουν το νέο εγχείρημα του κ. Κασσελάκη στον χώρο της πολιτικής. 

Πηγή: skai.gr

