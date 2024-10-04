Νεκρός ναυτικός στο λιμάνι της Νέας Καρβάλης

Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος Ουκρανός, μέλος πληρώματος σε φορτηγό πλοίο σημαίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στον εμπορικό λιμένα της Νέας Καρβάλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το πρωί ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας ότι ο 37χρονος έπεσε στη θάλασσα και έκτοτε αγνοούταν.

Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα αλιευτικό σκάφος, προς παροχή συνδρομής. Ο 37χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εσωτερικό κρηπίδωμα του λιμένα, σε απόσταση δέκα περίπου μέτρων κοντά στην πρύμνη του πλοίου και ανασύρθηκε από το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

