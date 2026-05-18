Νεκρός άνδρας στην Κάλυμνο– Σύλληψη κυβερνήτη σκάφους

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του Λιμενικού Σώματος στην Κάλυμνο για την υπόθεση θανάτου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου στο λιμάνι του νησιού.

Ο νεκρός είναι ημεδαπός και φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη ένα άτομο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε στη θάλασσα. Ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους συνελήφθη.

