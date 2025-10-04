Λογαριασμός
ΝΔ: Καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται, ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία

Χρήστος Καπετάνος

Την καταδίκη της εκφράζει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία για τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: 

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται, ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»

