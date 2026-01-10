Νεκρός ανασύρθηκε ο νεαρός κυνηγός που είχε πέσει σε χαράδρα βάθους δεκάδων μέτρων, σε ορεινή περιοχή, στο Καστρί του δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο.

Ο 27χρονος είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδερφό του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, γλίστρησε κι έπεσε σε χαράδρα.

Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και από εθελοντές.

Όταν εντοπίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του. Ανασύρθηκε από τη χαράδρα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναφέρει το cretalive.



Πηγή: skai.gr

