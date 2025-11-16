Τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ρέθυμνο – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας «συναγερμό» στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί στην περιοχή Παλέ, στο Ρέθυμνο, όταν ένας οδηγός ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθερό αντικείμενο.

Μάλιστα, ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια με αποτέλεσμα δύναμη της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και πέντε υπαλλήλους να σπεύδει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Παλέ Ρεθύμνου Κρήτης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 16, 2025

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άντρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

