Τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ρέθυμνο – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άντρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ρέθυμνο

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας «συναγερμό» στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί στην περιοχή Παλέ, στο Ρέθυμνο, όταν ένας οδηγός ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθερό αντικείμενο.

Μάλιστα, ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια με αποτέλεσμα δύναμη της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και πέντε υπαλλήλους να σπεύδει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άντρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. 

