Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα έργα αστικής και λιμενικής ανάπλασης, που έχει γίνει στον Ωρωπό, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατιών, το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 9.400.000 ευρώ.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση που θα πραγματοποιηθεί σε συνολική έκταση 56.843 τ.μ.

Περιλαμβάνει τον συνολικό ανασχεδιασμό του παραλιακού άξονα με σαφή οριοθέτηση της κυκλοφορίας, την πλήρη ανάπλαση των πλατειών Αγίου Ανδρέα, Μητέρας, Ηρώων, Ωρωπού, την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με έμφαση στην ασφαλή συνύπαρξη οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, την κατασκευή νέων σύγχρονων και πλήρως προσβάσιμων πεζοδρομίων με ράμπες ΑμεΑ, οδηγούς τυφλών και ασφαλείς διαβάσεις, τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου μήκους περίπου 180 μέτρων σε άμεση επαφή με τη θάλασσα, καθώς και την κατασκευή αμφίδρομου ποδηλατόδρομου.

Παράλληλα, προβλέπεται η συντήρηση και επέκταση των κρηπιδωμάτων του αλιευτικού καταφυγίου, με τη δημιουργία 16 νέων θέσεων σκαφών, η προστασία και αποκατάσταση του παραλιακού τοιχίου από τη διάβρωση, η δημιουργία νέου οργανωμένου δημοτικού χώρου στάθμευσης 165 θέσεων, δυτικά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, η αποκατάσταση του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος, η ενίσχυση του πρασίνου, η εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού LED και άλλες παρεμβάσεις υψηλής ποιότητας. Τέλος, βελτιώνεται ουσιαστικά η σύνδεση του λιμανιού με την πόλη και το πορθμείο, δίνοντας οριστικές λύσεις σε προβλήματα και αδειοδοτήσεις που παρέμεναν εκκρεμείς επί δεκαετίες.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να αναβαθμιστεί η τοπική οικονομία και ο τουρισμός, να βελτιωθεί η καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών, ενώ θα επανασυνδέσει την πόλη με τη θάλασσα.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, καθώς υπογράψαμε την προγραμματική για ένα ακόμη μεγάλο έργο, που θέσαμε ως προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα ηνία του Δήμου. Είναι ένα έργο-ορόσημο για τον τόπο μας, που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μετά από αδιάκοπες προσπάθειες πέντε και πλέον ετών. Είναι έργο ουσίας, με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύει πως ο Δήμος Ωρωπού προχωρά μπροστά με σχέδιο, συνεργασίες και πράξεις», δήλωσε ο κ. Γιασημάκης και προσέθεσε: «Ευχαριστώ θερμά τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη χρηματοδότηση και τη διαρκή στήριξη, καθώς και τον Αθανάσιο Μαρτίνο για την καθοριστική συμβολή του στη χρηματοδότηση της μελέτης, που αποτέλεσε κρίσιμο βήμα για την ωρίμανση του έργου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.