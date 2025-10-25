Λογαριασμός
«Λείπεις»: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά

Συγκινεί η ανάρτηση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά Ανδρέα Τσούνη ανήμερα της συμπλήρωσης των τεσσάρων ετών από τον πρόωρο θάνατό της

Φώφη Γεννηματά: Συγκινεί ο σύζυγός της

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, σήμερα Σάββατο, οπότε συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον πρόωρο θάνατο της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη στο Facebook

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απώλεια της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά. 

Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ η πολιτική της παρακαταθήκη για πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ με αυτόνομη πορεία, καθαρή προοδευτική ταυτότητα και ενότητα του χώρου. 

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της, η Φώφη Γεννηματά λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και από τη χώρα. Έτσι το αισθάνονται όλοι οι πολίτες σε όσα μέρη της Ελλάδας έχω βρεθεί. Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. 

Φώφη, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό όλων μας. Λείπεις...»

