Μέτσολα για σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Η σκέψη μας είναι με τον ελληνικό λαό μετά από αυτό το τραγικό γεγονός»

Τα συλλυπητήριά της για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε με ανάρτησή της στο τουίτερ η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Βαθιά θλίψη μετά το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Λάρισα στην Ελλάδα. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλα τα θύματα, τις οικογένειες και τους φίλους τους. Ευγνώμων σε όλους τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή. Η σκέψη μας είναι με τον ελληνικό λαό μετά από αυτό το τραγικό γεγονός» σημείωσε η κ. Μέτσολα.

Deeply saddened by the terrible train crash near Larissa in Greece.



My sincere condolences to all victims, their families and friends.



Grateful to all rescuers and medical staff on site.



Our thoughts are with the people of Greece after this tragic event.



🇪🇺🇬🇷