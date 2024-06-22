Λέσβος: Στη μονάδα εμφραγμάτων από ηλεκτροπληξία 8χρονο παιδί

Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται ένα 8χρονο παιδί το οποίο υπέστη ηλεκτροπληξία και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να εισαχθεί στην Μονάδα Εμφραγμάτων για καρδιολογική παρακολούθηση όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί υπέστη την ηλεκτροπληξία ακουμπώντας σε στύλο σε δημόσιο χώρο και συγκεκριμένα στο γήπεδο 5×5 του Κάτω Τρίτους. Τη σχετική έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει επιληφθεί το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας που διεξάγει τη σχετική έρευνα για τις συνθήκες.

Σημειώνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του παιδιού.

