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Λαμία: 80χρονη κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης – Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

Ηλικιωμένη κατέρρευσε στο κέντρο της Λαμίας σήμερα το μεσημέρι και πέθανε παρά τις προσπάθειες πολιτών, γιατρών και διασωστών να την επαναφέρουν

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Λαμία: 80χρονη κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης

Τραγωδία στο κέντρο της Λαμίας, καθώς μια 80χρονη γυναίκα κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων δεν επανήλθε.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης (14/7/26) στη συμβολή των οδών Χατζοπούλου και Βύρωνος.

Σύμφωνα με όσα είπαν στο LamiaReport αυτόπτες μάρτυρες, η άτυχη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και η ανιψιά της πήγε να ζητήσει νερό από καφετέρια. Μέχρι να της πάει το νερό είχε σωριαστεί στο πεζοδρόμιο!

Πελάτες και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος προσέτρεξαν για τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας μάλιστα ΚΑΡΠΑ, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από καρδιολόγο παρουσία και Μικροβιολόγου, οι οποίοι κατάλαβαν ότι κάτι συνέβαινε και έσπευσαν στο σημείο.

Πολύ γρήγορα επίσης δύο ασθενοφόρα με απινιδωτή, έφτασαν κοντά στην ηλικιωμένη και συνέχισαν τις προσπάθειες να την επαναφέρουν.

Δυστυχώς, παρά τις επίμονες προσπάθειες και των διασωστών η άτυχη γυναίκα δεν επανήρθε και στο Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της που το πιθανότερο προήλθε από ανακοπή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λαμία κατάρρευση
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