Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά την καταγραφή κρουσμάτων σαλμονέλωσης στον Δήμο Λαμιέων. Βασικό εξεταζόμενο ενδεχόμενο είναι η ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή.

Ο συγκεκριμένος προμηθευτής έχει ήδη εντοπιστεί, ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει και διερευνάται πλέον η πιθανή διακίνηση της παρτίδας και εκτός των ορίων του Δήμου Λαμιέων.

Για τον καλύτερο συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ανδρέας Τοουλιάς πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, σύσκεψη εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλία Σανίδα, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο και υπηρεσιακά στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα, έχουν καταγραφεί 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλωσης και 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Η πορεία της υγείας τους είναι καλή και οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι νεαρής ηλικίας (κάτω των 30 ετών), αναμένεται να λάβουν εξιτήριο αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας προχώρησε στην εργαστηριακή ταυτοποίηση του βακτηρίου και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ μικτά κλιμάκια ελέγχου διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της Λαμίας για τη συλλογή δειγμάτων και την άμεση απόσυρση τυχόν επιβαρυμένων προϊόντων.

Από την έως τώρα επιδημιολογική διερεύνηση προκύπτει ότι οι ασθενείς δε σχετίζονται μεταξύ τους και δε συμμετείχαν σε κοινό γεύμα. Είχαν επισκεφθεί έξι διαφορετικά καταστήματα εστίασης και στο πλαίσιο της πλήρους ιχνηλάτησης της υπόθεσης, έχουν υποβληθεί σε μικροβιολογικό έλεγχο οι εργαζόμενοι των εμπλεκόμενων καταστημάτων εστίασης, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται.

Με κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Στερεάς Ελλάδας:

• Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του υπό διερεύνηση προμηθευτή.

• Διατηρείται συνεχής επικοινωνία με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για την παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών.

• Κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας όπου εδρεύει η μονάδα του προμηθευτή, προκειμένου να προχωρήσει σε αντίστοιχες ελεγκτικές ενέργειες.

• Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των διενεργούμενων ελέγχων και εργαστηριακών αναλύσεων.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ανδρέας Τοουλιάς επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Συναντήθηκε με ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας των νοσηλευόμενων και δήλωσε:

«Η κατάσταση βρίσκεται πλέον σε στάδιο εκτόνωσης. Επισκέφθηκα τους νοσηλευόμενους και ενημερώθηκα για την καλή πορεία της υγείας τους. Οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν εξιτήριο μέχρι αύριο. Συνιστούμε επαγρύπνηση και αυξημένη προσοχή από όλους! Ολοκληρώνονται οι έλεγχοι. Περιορίζεται ο κίνδυνος και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας. Απαιτείται, όμως, υπευθυνότητα σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση νέων κρουσμάτων».



Πηγή: skai.gr

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