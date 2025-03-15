Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων. Η οδός Εγνατία, στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρέμεινε κλειστή για τα οχήματα επί δύο ώρες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στις 2:20 ομάδα κουκουλοφόρων βγήκε από το ΑΠΘ και επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε στατική διμοιρία στην οδό Αγγελάκη. Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ απώθησαν του δράστες της επίθεσης με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και δακρυγόνα.

Οι νεαροί οπισθοχώρησαν εντός του αύλειου χώρου του ακαδημαϊκού ιδρύματος, μπροστά στην Πολυτεχνική Σχολή. Στον χώρο υπήρχε σε εξέλιξη πάρτυ με ζωντανή punk μουσική. Ακολούθησαν κι άλλες επιθέσεις από τους κουκουλοφόρους προς τους αστυνομικούς. Εκτός από τις βόμβες μολότοφ, οι ταραξίες εκτόξευσαν προς τους άντρες των ΜΑΤ δεκάδες πυροτεχνήματα και πέτρες. Για αρκετή ώρα η ατμόσφαιρα στην περιοχή των επεισοδίων ήταν αποπνικτική.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο μηρό και στην παλάμη.

Επίσης, προσήχθησαν 18 άτομα σε βάρος των οποίων δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.