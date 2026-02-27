Η Ρωσία χτύπησε τις λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε εξοπλισμό, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια, δήλωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Αλεξέι Κουλέμπα.

«Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται στη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε ο Kουλέμπα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Παρ' όλα αυτά

, ο ουκρανικός θαλάσσιος διάδρομος λειτουργεί κανονικά, διακινώντας πάνω από 176 εκατομμύρια τόνους φορτίων, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 150 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.