Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία χτύπησε τις λιμενικές υποδομές στην Οδησσό

Η Ρωσία επιτίθεται στην εφοδιαστική αλυσίδα - Παρ' όλα αυτά, ο ουκρανικός θαλάσσιος διάδρομος λειτουργεί κανονικά, διακινώντας πάνω από 176 εκατομμύρια τόνους φορτίων

Οδησσός

Η Ρωσία χτύπησε τις λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε εξοπλισμό, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια, δήλωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Αλεξέι Κουλέμπα.

«Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται στη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε ο Kουλέμπα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Παρ' όλα αυτά
, ο ουκρανικός θαλάσσιος διάδρομος λειτουργεί κανονικά, διακινώντας πάνω από 176 εκατομμύρια τόνους φορτίων, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 150 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Οδησσός Ουκρανία λιμάνι Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark