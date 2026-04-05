Στις φλόγες βαν και τροχόσπιτο στο Μοσχάτο, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πυροσβεστική για 3 διαδοχικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισού όπου καταστράφηκαν ένα βαν και ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο πρώτες φωτιές ξέσπασαν σε κάδους απορριμμάτων σε κάθετους δρόμους στη Νέα Φιλαδέλφεια και το Περιστέρι, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επεμβαίνουν άμεσα και να περιορίζουν τα περιστατικά πριν επεκταθούν. Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε τρίτη πυρκαγιά σε οικόπεδο στην περιοχή του Μοσχάτου, όπου τυλίχθηκαν στις φλόγες ένα επαγγελματικό βαν και ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με έξι οχήματα και 18 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το στοιχείο που προβληματίζει τις Αρχές είναι η χρονική εγγύτητα των περιστατικών, καθώς οι τρεις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μεταξύ 02:30 και 03:30 τα ξημερώματα. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μοσχάτο Κηφισός Πυροσβεστική
