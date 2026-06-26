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Λαμία: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό - Φωτογραφίες και βίντεο

Η πρώτη σειρά γυναικών θα δείξει και το μέλλον της συγκεκριμένης κίνησης που ακολουθείται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας

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στρατιωτίνες

Παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/6/26) στο Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Τσακάλου Κων/νου», ΚΕΝ-ΚΕΥΠ Λαμίας, η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών - εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού με τη 2026 Β ́ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

Μετά τις αλλαγές στις Ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία, άνοιξε το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών - οπλιτών.

Η πρώτη σειρά γυναικών θα δείξει και το μέλλον της συγκεκριμένης κίνησης που ακολουθείται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

@lamiareport.gr Ορκίστηκαν οι πρώτες φανταρίνες του Ελληνικού Στρατού στη Λαμία #army #news #fantarines #stratos #lamia ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Δείτε φωτογραφίες:

στρατιωτίνες

στρατιωτίνες

στρατιωτίνες

στρατιωτίνες

στρατιωτίνες

στρατιωτίνες

Πηγή: skai.gr

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TAGS: στρατός εθελοντισμός γυναίκες ορκωμοσία
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