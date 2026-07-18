Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στη Ραφήνα - Συνελήφθη 59χρονος

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου υπήρξε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών στη Ραφήνα εξαιτίας ενδοοικογενειακού επεισοδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε τις Αρχές ότι άνδρας, περίπου 59 ετών, φέρεται να χτυπούσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι.

Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, ο άνδρας φέρεται να δήλωσε ότι σε περίπτωση που επιχειρούσαν να εισέλθουν στην οικία, θα έκανε κακό και στον εαυτό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ., επόπτης, ο διοικητής του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, ενώ ενημερώθηκαν επίσης η Ασφάλεια και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

Ύστερα από διαπραγματεύσεις, ο 59χρονος παρέδωσε τη σύζυγό του στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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