Οι άνθρωποι κρίνουμε εύκολα έναν άνθρωπο που είναι εθισμένος σε κάποια ουσία ή σε μία συμπεριφορά. Συχνά μιλάμε για «αδυναμία χαρακτήρα», όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο εθισμός συχνά ξεκινά αθόρυβα, σαν μια συνήθεια, που όμως με τον καιρό μετατρέπεται σε εξάρτηση, από την οποία δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις.

Στην εκπομπή μιλάμε για τους συχνότερους εθισμούς σήμερα και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Καλεσμένος στο στούντιο, είναι ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης, ο οποίος μιλάει για την εθιστική συμπεριφορά.

Στις υπόλοιπες ενότητες συζητάμε για την πραγματική αξία των διακοπών και την αντιηλιακή προστασία της ευαίσθητης επιδερμίδας.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Η συμπεριφορά που προβλημάτισε τον Στέφανο Ξενάκη:

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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