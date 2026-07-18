Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Πλοκαμιάνα Κισσάμου Χανίων Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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