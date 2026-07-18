Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Κίσσαμο Χανίων - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

Επιχειρούν  45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

UPDATE: 13:33
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα  Πλοκαμιάνα Κισσάμου Χανίων Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 

Επιχειρούν  45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Χανιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο