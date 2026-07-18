Χαλκιδική: Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα 19χρονο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Χαλκιδική, με θύμα έναν 19χρονο από την Αλβανία ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών - Παλιουρίου.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος του Πολύχρονου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 19χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου.

Στο ίδιο όχημα επέβαιναν δύο ομοεθνείς του, 18 και 21 ετών, οι οποί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 23χρονοι Έλληνες οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκαν. Ο 23χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

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