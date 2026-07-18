Ουκρανικό σφυροκόπημα με drones έξω από τη Μόσχα - Χτυπήθηκαν κέντρα logistics και αποθήκη πετρελαίου

Μεγάλο ουκρανικό χτύπημα σήμερα με οκτώ νεκρούς στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ. Ουκρανικά drones χτύπησαν δύο κέντρα εφοδιαστικής υποστήριξης και μια αποθήκη πετρελαίου. Από το δεύτερο χτύπημα έγινε αναγκαστική εκκένωση ενός μαιευτηρίου, όπως δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ (δυτικά) τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.

Μια άλλη αποθήκη της Wildberries που βρίσκεται στο Ελεκτροστάλ, στην περιοχή της Μόσχας, επλήγη από πτώση drone, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Βορομπιόφ, ο οποίος πρόσθεσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 37 τραυματίστηκαν.

Πυρκαγιά ξέσπασε εξάλλου «σε αποθήκη πετρελαίου στη Νογκίνσκ» πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα μαιευτήριο εκεί κοντά εκκενώθηκε «για λόγους ασφαλείας».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό πάνω από την πόλη αυτή σήμερα το πρωί, καθώς και πολλά πυροσβεστικά οχήματα να κατευθύνονται στο σημείο από τη Μόσχα.

Η περιοχή επλήγη από περισσότερα από 370 drones στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν. «Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram.

Η Ουκρανία πλήττει όλο και περισσότερο ρωσικές πόλεις που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα σε αντίποινα για τα καθημερινά πλήγματα που εξαπολύει η Μόσχα στο πλαίσιο της επίθεσής της που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δύο μεγάλες εγκαταστάσεις εφοδιασμού επλήγησαν στις περιοχές της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων και σχεδόν 700 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X, λέγοντας πως τα κέντρα αυτά χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία «για την προμήθεια εξαρτημάτων, που υπόκεινται σε κυρώσεις, για την παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης».

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Στην Ουκρανία, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 13.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών, καθώς και τις τοπικές αρχές, μία πενταμελής οικογένεια στην περιοχή του Τσερνίχιβ (βορειοανατολικά), τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν σε πλοίο με σημαία νήσων Μάρσαλ και ένας άνδρας στη Χερσώνα (νότια) τραυματίστηκαν επίσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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