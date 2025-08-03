Έφυγε από τη ζωή η Αθηνά Παπαχρήστου, η γυναίκα που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο, επειδή δώρισε ένα ασθενοφόρο τελευταίας τεχνολογίας στο ΕΚΑΒ Μεσολογγίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24. Όπως είχε πει στους δημοσιογράφους, έκανε τη δωρεά επειδή χρειάστηκε πολλές φορές η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ συνήθως δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Χαμογελαστή, γλυκύτατη, δυνατή γυναίκα έδωσε μαθήματα ζωής σε όλους. Τον Δεκέμβριο του 2024, η τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, είχε απονείμει το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιΐας στη δωρήτρια.

Στην προσφώνησή της είχε αναφέρει ότι η αυτή η ειδική τελετή αποτελεί έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης της Πολιτείας σε συμπολίτες μας, που με την ευεργεσία τους λειτουργούν ως ηθικά πρότυπα.

«Τιμάμε την συνταξιούχο αγρότισσα Αθηνά Παπαχρήστου, η οποία πριν από ένα χρόνο δώρισε ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο στον τομέα ΕΚΑΒ Μεσολογγίου. Έχοντας βιώσει η ίδια τις δυσκολίες της διακομιδής των ασθενών, έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο όχημα για τη σωτηρία της ζωής των συμπολιτών της, κατέθεσε οικονομίες μιας ζωής για την απόκτησή του και το προσέφερε με πραγματικό μεγαλείο ψυχής», είχε πει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Τέτοιες προσφορές από καθημερινούς ανθρώπους, με περιορισμένα οικονομικά μέσα αλλά με βαθύτατη ενσυναίσθηση, ευγένεια και υπέρβαση του εαυτού, αποδεικνύουν έμπρακτα πως όταν βλέπουμε στον άλλον τον εαυτό μας ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος», κατέληξε.



