Δικηγόρος οικογένειας Καραϊβάζ για Λάλα: Στη δίκη είχε πει «δεν έχω χάσει ποτέ τον στόχο μου»

Με αφορμή τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, η δικηγόρος της μητέρας και της αδελφής του Γιώργου Καραϊβάζ, Ρόη Παυλέα, αναφέρθηκε στη δίκη που διεξήχθη για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, κατά την οποία ο Γιάννης Λάλας και ο αδελφός του που κάθονταν στο εδώλιο ως φυσικοί αυτουργοί, αθωώθηκαν.

«Στους δύο μήνες που διήρκησε η ακροαματική διαδικασία στο Μεικτό Ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο Γιάννης Λάλας ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι ήταν ένοχος για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ», σημείωσε η κυρία Παυλέα και πρόσθεσε:

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν προσκομίσαμε έγγραφο που αποδείκνυε ότι ο Γιάννης Λάλας εξασκείται εντατικά στη σκοποβολή, το παραδέχτηκε λέγοντας στους δικαστές: "δεν έχω χάσει ποτέ τον στόχο μου"».

Συνεχίζοντας, η δικηγόρος της οικογένειας Καραϊβάζ ανέφερε: «Το Δικαστήριο, με πλειοψηφία 6–1, κήρυξε αθώο τον χθες δολοφονηθέντα Ιωάννη Λάλα για όλες τις αποδιδόμενες πράξεις.

Μειοψήφησε η εκ της έδρας αριστερά σύνεδρος, η οποία υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να κηρυχθεί ένοχος και για τις τρεις πράξεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η Εισαγγελέας της έδρας Αντωνία Γεωργίου προέβη σε δευτερολογία, εξέλιξη σπάνια στη συγκεκριμένη διαδικασία του ΜΟΔ, εισηγούμενη επίσης την καταδίκη του Ιωάννη Λάλα για το σύνολο των πράξεων.

Να θυμίσουμε ότι η Εισαγγελέας της έδρας είχε υποβάλει αίτηση για άσκηση έφεσης κατά της απόφασης, η οποία ωστόσο απερρίφθη.

Στην επιχειρηματολογία της είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι καταστράφηκε αναγνωστέο έγγραφο της διαδικασίας, συγκεκριμένα το CD με αριθμό 33, το οποίο περιείχε αντίγραφα δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο του Γιώργου Καραϊβάζ».





