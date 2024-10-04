Κυψέλη: Πυρκαγιά σε υπόγειο πάρκινγκ

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπόγειο χώρο στάθμευσης, επί της οδού Μεγίστης στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 22.10 σε υπόγειο χώρο στάθμευσης πενταώροφης πολυκατοικίας, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε άλλους ορόφους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ενώ όλοι οι ένοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα διαμερίσματά τους.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

