Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί της Πέμπτης, στο Νέο Κόσμο.

Το συνεργείο βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας και οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρησμού ενώ συλλέγουν και βιντεοληπτικό υλικό.

Η επιχείρηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΣΚΑΪ, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ είναι ακόμα έντονη η μυρωδιά από τις αναθυμιάσεις.

Οι γείτονες και ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν πως έχουν προκληθεί ρωγμές από την έκρηξη στους τοίχους και έχει διακοπή και του νερού.



Πηγή: skai.gr

