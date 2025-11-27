Λογαριασμός
Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο - Εξετάζεται ο εμπρησμός (Βίντεο)

Η επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερώς - Οι γείτονες και ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν πως έχουν προκληθεί ρωγμές από την έκρηξη στους τοίχους

Νέος Κόσμος

Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί της Πέμπτης, στο Νέο Κόσμο.

Το συνεργείο βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας και οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρησμού ενώ συλλέγουν και βιντεοληπτικό υλικό.

Η επιχείρηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΣΚΑΪ, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ είναι ακόμα έντονη η μυρωδιά από τις αναθυμιάσεις.

Οι γείτονες και ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν πως έχουν προκληθεί ρωγμές από την έκρηξη στους τοίχους και έχει διακοπή και του νερού. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέος Κόσμος Έκρηξη εμπρησμός
