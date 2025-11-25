Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, ξεκινά σήμερα -μετά τη διακοπή της 5ης Νοεμβρίου- η δίκη οργανωμένων και μη οπαδών που φέρονται ότι εμπλέκονται στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023 στου Ρέντη, με τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγερίδη.

Προσερχόμενη στο δικαστήριο, η μητέρα του άτυχου αστυνομικού, κυρία Ευγενία, ζήτησε δικαίωση για τον χαμό του γιου της:

«Ξεκινάμε και σήμερα. Την προηγούμενη φορά το μόνο που καταφέραμε ήταν να πάρουμε παρουσίες, δεν προχώρησε η δίκη. Ελπίζουμε σε μια δίκη δίκαιη. Να αποδοθούν όλες οι κατηγορίες σε όσους έχουν ευθύνη για τη δολοφονία του παιδιού μου. Πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε πίστη σε αυτό, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. […] Εμείς ξημερώνουμε και βραδιάζουμε με τον πόνο του Γιώργου. Έφυγε από τη ζωή μας ό,τι καλύτερο είχαμε. Οπότε τίποτα... με αυτόν τον πόνο θα φύγουμε από αυτή τη ζωή».

Από την πλευρά της, η κα Χατζηκωνσταντίνου Μαρία, δικηγόρος της οικογένειας Λυγγερίδη, δήλωσε:

«Ξεκινάει σήμερα ουσιαστικά η τεράστια αυτή δίκη με τους 147 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία, τους φυσικούς αυτουργούς και τους συμμετέχοντες στην ανθρωποκτονία του Γιώργου Λυγγερίδη. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό και ότι θα αποκατασταθεί η αλήθεια κατά πάντων. Ο κάθε κατηγορούμενος να τιμωρηθεί με αυτό που του αξίζει. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο».

