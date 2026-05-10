Κρήτη: Μπαλκόνι... έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Καμίνια το απόγευμα της Κυριακής, όταν τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε από εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ελευθέρνης και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα όπως φαίνεται και στις εικόνες, ενώ από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός καθώς πρόκειται για ένα σημείο γύρω από το οποίο παίζουν καθημερινά παιδιά και από τύχη σήμερα δεν βρισκόντουσαν εκεί.

Όπως σημειώνει κάτοικος της περιοχής, το συγκεκριμένο κτίσμα είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και καιρό και υπήρχαν ανησυχίες για την επικινδυνότητά του.

Πηγή: skai.gr

