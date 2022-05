Να αποχωρήσουν από τη Ρωσία και να μετεγκατασταθούν στην Ουκρανία, ως μιια κίνησης πραγματικής συμβολής στην ειρήνη για την Ευρώπη, κάλεσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα τις γερμανικές εταιρείες, σε ανάρτηση του στο twitter ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στο Βερολίνο.

"Καθώς η Ρωσία συνεχίζει να διαπράττει αποτρόπαιες φρικαλεότητες στην Ουκρανία, τα έσοδα των ξένων εταιρειών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία είναι βαμμένα με ουκρανικό αίμα" τόνισε ευχαριστώντας σε κάθε περίπτωση η γερμανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα την Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ για την παροχή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.

"Χρειαζόμαστε περισσότερες κοινές προσπάθειες για να υπερασπιστούμε το μέλλον της Ευρώπης" είπε μεταξύ άλλων.

As I conclude my visit to Berlin and Ukrainian servicemen begin their training in Germany, I want to thank the German government and especially Foreign Minister @ABaerbock for providing Ukraine with PzH 2000 howitzers. We need more joint efforts to defend the future of Europe.