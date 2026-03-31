Σε καταγγελία πως δέχθηκαν επίθεση από περίπου 20 άτομα προχώρησαν χθες Δευτέρα (30/3) δύο νεαροί, 18 και 19 ετών, στο Κορωπί.

Οι δύο νεαροί ανέφεραν στους αστυνομικούς πως η επίθεση σε βάρος τους έγινε το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Κορωπίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Όπως κατήγγειλαν, τους προσέγγισαν περίπου 20 άτομα και, για άγνωστο λόγο, άρχισαν να τους χτυπούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σε διάφορα σημεία του σώματος και στο κεφάλι.

Ο 18χρονος και ο 19χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς ενώ, στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ένα μαχαίρι μήκους 16 εκατοστών.

Η έρευνα για το περιστατικό καθώς και τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

