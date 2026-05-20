Αμαλιάδα: Ξυλοδαρμός 13χρονης μαθήτριας σε γυμνάσιο της πόλης

Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτριας σε σχολείο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το ilialive, η 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της στην είσοδο του σχολείου της, του 2ου γυμνασίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση που δέχθηκε η μαθήτρια οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.

