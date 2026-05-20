Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αμαλιάδα: Ξυλοδαρμός 13χρονης μαθήτριας σε γυμνάσιο της πόλης

Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
σχολείο

Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτριας σε σχολείο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το ilialive, η 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της στην είσοδο του σχολείου της, του 2ου γυμνασίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση που δέχθηκε η μαθήτρια οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. 

Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμαλιάδα Μαθητές σχολείο Επίθεση Ξυλοδαρμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark