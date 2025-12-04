Στην Ειδική Ανακρίτρια του Αρείου Πάγου θα μεταβεί σήμερα Πέμπτη 4/12/2025 και ώρα 1μμ η Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με οικογένειες θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον του πρώην Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Τριαντόπουλου.

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, μαζί με τους γονείς του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, Πάνο και Μιρέλα Ρούτσι, οι γονείς της αδικοχαμένης Αναστασίας Παπαγγελή, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα θα εμφανισθούν ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να δηλώσουν ότι παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος όπως έγινε γνωστό πρόκειται να απολογηθεί το δεύτερο 10ήμερο του Δεκεμβρίου.

