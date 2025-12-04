Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν, σήμερα, στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από την 1η Δεκεμβρίου.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν έξω από τα νεκροταφεία «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη και, σχηματίζοντας πομπή, διέσχισαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και μετέβησαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι αγρότες, για να δηλώσουν με την παρουσία τους στο σημείο, τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

«Στηρίζουμε εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Δημήτρης Τσικνάκης, επισημαίνοντας πως παράλληλα με τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, οι επαγγελματίες του κλάδου των οίκων τελετών θα προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα.

Πρώτο και βασικό αίτημά τους, όπως ανέφερε ο κ. Τσικνάκης, είναι η θεσμοθέτηση σαφών και αυστηρών παραμέτρων για την ίδρυση και λειτουργία των οίκων τελετών, ώστε «να μην μπορεί ο καθένας να δρα ανεξέλεγκτα».

«Είναι συμπαράσταση στους αδελφούς μας αγρότες, σε ένα κλάδο που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, συντασσόμαστε στο πλάι τους ειρηνικά με τον ίδιο σκοπό, να αναδείξουμε τα δικά μας προβλήματα που διαιωνίζονται δεκαετίες. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει σκύψει ποτέ στα προβλήματα των λειτουργών κηδειών», ανέφερε με τη σειρά του ο πρόεδρος των Λειτουργών Κηδειών Κεντρικής Μακεδονίας Νέστορας Νικολόπουλος, σύμφωνα με το thesspost.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν περίπου 200 γραφεία τελετών, αριθμός που -όπως είπε- καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος.

