Με προληπτικούς ψεκασμούς στα ελαστικά και στα κάτω μέρη των φορτηγών, που μεταφέρουν ζωοτροφές και άλλα προϊόντα στη Λέσβο και στη Λήμνο αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού της ευλογιάς των προβάτων στα νησιά.

Όπως λέει ο Στρατής Καραγεωργίου, υπεύθυνος της εταιρείας απολυμάνσεων που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου των ψεκασμών η συγκεκριμένη διαδικασία εξαλείφει σχεδόν το σύνολο των κινδύνων εισαγωγής στα νησιά μέσω της συγκεκριμένης οδού συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας αλλά και της τοπικής οικονομίας. Ας σημειωθεί ότι ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα η κτηνοτροφία είναι οικονομικοί πυλώνες τόσο για τη Λέσβο όσο και τη Λήμνο και χιλιάδες εξαγωγές αμνοεριφίων κάθε χρόνο αλλά και πολλούς τόνους τυριών, πολλά από τα οποία Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης τόνισε ότι η δράση αυτή που πραγματοποιείται με ίδιους πόρους της Περιφέρειας θα συνεχισθεί για όσο διάστημα ακόμα χρειασθεί. «Οι ψεκασμοί, σημείωσε, αποτελούν συμπληρωματική δράση στα μέτρα που εφαρμόζονται στα λιμάνια αναχώρησης. Σκοπός να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εισαγωγής του ιού στο νησί. Το ζήτημα είναι προ των πυλών για τα νησιά μας και απαιτεί εγρήγορση».

Ας σημειωθεί τέλος ότι η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε πρόσφατα την παράταση των προληπτικών μέτρων, που ισχύουν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος και εξάπλωση της νόσου στα νησιά. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγειονομικής προστασίας στις εκτροφές τους, να περιορίζουν την είσοδο τρίτων προσώπων και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για κάθε ύποπτο περιστατικό.

Τα μέτρα που εξέδωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την πρόληψη και τη βιοασφάλεια στην κτηνοτροφία, έχουν ως εξής:

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή περιορίζονται μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας.

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) συνεχίζουν να επιτρέπονται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων από διαφορετικές εκτροφές.

Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων, τα οποία θα πρέπει να παραμένουν εκεί σε καραντίνα τουλάχιστον 21 ημερών.

Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση.

Συνεχίζεται η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

