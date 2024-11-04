του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντη προς τους Αγίους Αναργύρους ανά τμήματα, λόγω φωτιάς, που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε όχημα στη γέφυρα Ροσινιόλ.

Μικρότερες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων.

