Στην παραδοχή ότι εκείνος αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά προκειμένου να κάνουν χρήση προχώρησε ο 26χρονος κατά την απολογία του για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Ο 26χρονος, ένας εκ των συλληφθέντων για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, πέρασε την πόρτα των εισαγγελικών αρχών νωρίτερα μαζί με τους άλλους δύο προκειμένου να απολογηθεί.

O 26χρονος υποστήριξε ότι στην αρχή νόμιζε ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση και έβαλε το χέρι του στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είπε ότι φέρει δαγκώματα στα δάχτυλα και ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση.

Ο φίλος του έμενε στο διπλανό δωμάτιο

Όταν είδε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα φέρεται να ειδοποίησε τον φίλο του ο οποίος, όπως είπε, έμενε τυχαία στο διπλανό δωμάτιο με μια κοπέλα. Ο ίδιος ανέφερε πως ο φίλος του πήγε μπροστά προκειμένου να ανοίξει τις πόρτες και εκείνος ήταν που κατέβασε την 19χρονη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως σημείωσε, την άφησε πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασε με το παλτό που κρατούσε ο 22χρονος, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ. Τότε, την παρέδωσαν οι δυο τους (26χρονος και 22χρονος) στους διασώστες προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ υποστήριξε πως δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη.

Αυτό που παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ήταν πως στην αρχή είχε πει ψέματα πως δεν ήταν μαζί με την 19χρονη το μοιραίο βράδυ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.