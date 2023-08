Φωτιά σε δασική έκταση στο Διαλεκτό Καβάλας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση - Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες Ελλάδα 14:47, 21.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι 2 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο - Έχουν εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο