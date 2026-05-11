Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 15.00, ξεκινά ένα οδοιπορικό στα νησιά του Ιονίου. Ρεπορτάζ από Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη μπαίνουν στη σκαλέτα της εκπομπής και εμείς γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι των νησιών, αλλά μαθαίνουμε και υπέροχες παραδοσιακές συνταγές από τα Επτάνησα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σοβαρά προβλήματα διάβρωσης αντιμετωπίζει η παραθαλάσσια περιοχή της Σκάλας στην Κεφαλονιά, με τη θάλασσα να καταστρέφει τμήματα του παραλιακού δρόμου και να απειλεί υποδομές, επιχειρήσεις και κατοικίες. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Σε μια εποχή, όπου δεν υπήρχαν ψυγεία και ηλεκτρικές κουζίνες, οι άνθρωποι της Ιθάκης γνώριζαν καλά τα μυστικά της συντήρησης και του μαγειρέματος φαγητών που μέχρι σήμερα παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα με το νησί και γενικότερα με την επτανησιακή παράδοση. Το σαβόρο (παραδοσιακή συνταγή) και η τσερέπα (σκεύος μαγειρικής) -λέξεις όχι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό- αποτελούν για τους Θιακούς κομμάτι της ιστορίας και της γαστρονομικής τους ταυτότητας. Οι ντόπιοι ακολουθούν με σεβασμό τις παλιές τεχνικές, κρατώντας ζωντανή μια κληρονομιά που δημιουργεί μοναδικές παραδοσιακές συνταγές που απογειώνουν τις αισθήσεις.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Ζάκυνθο μετά την εμφάνιση κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης στο νησί, ενώ η κατάσταση έγινε ακόμη πιο σοβαρή μετά τον θάνατο κατοίκου που συνδέεται με τη νόσο. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε στο νησί με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η εφαρμογή εκτεταμένης μυοκτονίας από την πλευρά του δήμου.

