Της Έλενας Γαλάρη

Έκτακτη σύσκεψη για την καθυστέρηση της απομάκρυνσης των μπάζων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, συγκάλεσε ο Προιστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας.

O Αριστείδης Κορέας κάλεσε τους εκπροσώπους του Δήμου της Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής, καθώς μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας και ακόμα τα μπάζα δεν έχουν απομακρυνθεί, κάτι που δυσχεραίνει το έργο των πραγματογνωμόνων που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτοψία. Και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των μπάζων.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, εκτός της αποκομιδής των συντριμμιών στο χώρο της κατάρρευσης, υπάρχουν και προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων της πολυκατοικίας, ενώ ενδεχομένως υπάρχουν και υγειονομικοί λόγοι που επιβάλλουν την άμεση απομάκρυνση των μπάζων, αφού κατά δήλωση ενοίκου κατά την κατάρρευση χάθηκε ένας δεσποζόμενος σκύλος.

Ο χώρος παραμένει υπό 24ωρη αστυνομική φύλαξη, καθώς οι έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους της κατάρρευσης δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν πρώτα δεν καθαριστεί ο χώρος.

Πηγή: skai.gr

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