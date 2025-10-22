Καταγγελία Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις στα Τέμπη, λέγοντας ότι πήγε να τον παρασύρει αυτοκίνητο.

«Βγήκα να πάρω το αμάξι και εκείνη την ώρα ακούω ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόλαβα να δω να έρχεται κατα πάνω μου. Έκανα μια κίνηση με το χέρι στο καπό, αλλιώς θα με είχε παρασύρει. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες και είχε και φιμέ τζάμια» ανέφερε στην τηλεόραση του OPEN.

Ο κ. Ρούτσι πρόσθεσε πως δεν είναι το πρώτο ανησυχητικό περιστατικό που βιώνει η οικογένειά του, αποκαλύπτοντας ότι «πριν λίγες εβδομάδες άγνωστοι είχαν παραβιάσει το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη».

Ερωτηθείς για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα αναφορικά με την Προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο κ. Ρούτσι σχολίασε «μάλλον τους ενόχλησα πολύ».

«Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνεται για αυτό το λόγο γιατί μάλλον τους ενόχλησα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί έπρεπε να φτάσω 23 ημέρες για το αυτονόητο; Να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Τους έφερε σε δύσκολη θέση και με αυτό τον τρόπο ψάχνει η κυβέρνηση διέξοδο για να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα, διαδηλώσεις σε αυτό το σημείο» ανέφερε.

Σχετικά με το αίτημα της εκταφής είπε ότι «είμαστε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό. Και μόλις έρθουν θα κάνουμε ξανά την αίτηση για νέα εκταφή».

Πηγή: skai.gr

