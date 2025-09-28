Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άτομα

Άστεγοι, μεταξύ των οποίων ίσως και αλλοδαποί, απεγκλωβίστηκαν από εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Μάγερ στο κέντρο της Αθήνας, όπου από άγνωστη αιτία ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική.

Πηγή: skai.gr

