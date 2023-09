Θεσσαλία: Τα 18 μέτρα ύψος έφτασαν τα νερά στην κοιλάδα των Τεμπών - Σχεδόν κάλυψαν την κρεμαστή γέφυρα (βίντεο) Ελλάδα 08:47, 11.09.2023 linkedin

Τα νερά που γέμισαν την κοιλάδα έφτασαν σχεδόν να καλύψουν την κρεμαστή γέφυρα.