Ο Daniel «επελαύνει» στη Λαμία: Πλημμύρισε ο δρόμος για το Νοσοκομείο - Κόλλησαν αυτοκίνητα Ελλάδα 17:00, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Το νερό έχει φτάσει μέχρι το γόνατο» , λέει αυτόπτης μάρτυρας.