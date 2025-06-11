Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 11/06

Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες έως 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 31 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και σταδιακή βελτίωση. Στη Θράκη γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 και στα νησιά του Ιονίου έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά 6 και το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, όποτε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βόρειοι πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά και σταδιακή βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Τι πρώτες πρωινές ώρες θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 12-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 και στην υπόλοιπη χώρα τους 31 με 34 βαθμούς Kελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 13-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 14-06-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά, κυρίως δυτικά, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή15-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και στα δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

