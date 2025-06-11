Λογαριασμός
Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές  στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το  απόγευμα , οπότε κυρίως στα Κ και Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές  μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι  στις Κυκλάδες έως  28 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 31 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά έως  35 με 36 βαθμούς.

Την  Πέμπτη και την Παρασκευή Λίγη συννεφιά ,  με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Κ και Β ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω στα ανατολικά.   

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β  4 με 5  μποφόρ , στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 .  Θερμοκρασία: έως 34  βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά ,  με απογευματινές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 33 βαθμούς 

