Σήμερα Τετάρτη Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα , οπότε κυρίως στα Κ και Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις Κυκλάδες έως 28 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 31 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή Λίγη συννεφιά , με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Κ και Β ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω στα ανατολικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 4 με 5 μποφόρ , στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 . Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , με απογευματινές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

