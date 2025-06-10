Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε στα Κ και Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 28 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα τους 31 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη Λίγη συννεφιά , με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Κ και Β ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Την Παρασκευή περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα Κ και Β ορεινά , οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , κυρίως στα βόρεια.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 4 με 5 μποφόρ , στα Α. πρόσκαιρα 6 . Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , με απογευματινές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

