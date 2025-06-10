Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο και η μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές  στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το  απόγευμα οπότε στα Κ και Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές  μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 28 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα τους 31 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη Λίγη συννεφιά ,  με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Κ και Β ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Την Παρασκευή περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα Κ και Β ορεινά ,  οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , κυρίως στα βόρεια.   

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β  4 με 5  μποφόρ , στα Α. πρόσκαιρα 6 .  Θερμοκρασία: έως 34  βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά ,  με απογευματινές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 33 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark