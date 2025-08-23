Θεσσαλονίκη: Μελίσσια προκάλεσαν τη φωτιά στον Χορτιάτη

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με αφετηρία μελισσοκομείο. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν προκάλεσε απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν κυρίως σε θάμνους και πουρνάρια της περιοχής, ενώ τα μελίσσια υπέστησαν επίσης καταστροφές.

Παρέμβαση και συντονισμός των αρχών

Ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, σε σχετική ανάρτηση στα social media, επισήμανε ότι η πυρκαγιά «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου». Επιπλέον, ευχαρίστησε δημόσια όλους όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση της φωτιάς, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η συνεργασία των υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας.

