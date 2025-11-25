Ηράκλειο: Πάνω από 15 προσαγωγές για επεισόδιο με Ισραηλινούς

Σε περισσότερες από 15 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ για επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα στα Λιοντάρια σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών.

Σύμφωνα με το cretalive, αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Μετά το επεισόδιο ακολούθησε μικρή πορεία στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με συμμετέχοντες άτομα που είχαν βρεθεί στο περιστατικό στα Λιοντάρια. Στο πλαίσιο αυτό γύρω από την πλατεία Δασκαλογιάννη αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένες προσαγωγές όλων των ατόμων που συμμετείχαν στην πορεία υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.

Οι προσαχθέντες υπολογίζονται σε περισσότερους από 15 που οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και ποιοι απ’ αυτούς έχουν εμπλοκή στο επεισόδιο.

Το όλο σκηνικό δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητο από εκατοντάδες Ηρακλειώτες που βρίσκονταν στο κέντρο του Ηρακλείου, απαθανατίζοντας μάλιστα κάποια στιγμιότυπα.

Πηγή: skai.gr

