Συνελήφθη αγρότης στην Καρδίτσα με παράνομα φυτοφάρμακα

Στη σύλληψη ενός αγρότη από την Καρδίτσα προχώρησε η Αστυνομία καθώς διαπιστώθηκε ότι κατείχε 1.000 λίτρα παράνομων φυτοφαρμάκων.

Ο έλεγχος έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο των ερευνών για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι καταγγελίες προς τις αρχές μιλούσαν για αγρότες που προμηθεύονται παράνομα φυτοφάρμακα από άλλες χώρες. Οι αρχές σε αιφνιδιαστικό παράλληλο έλεγχο σε Τρίκαλα και Καρδίτσα συνέλαβαν αγρότη από την Καρδίτσα που είχε προμηθευτεί 1.000 λίτρα από έμπορο της Τουρκίας.

Για την υπόθεση έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την απόδοση ποινικών και διοικητικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δη. Κουρέτας και με την ιδιότητα του καθηγητή του καθηγητή Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χαρακτήρισε τα παράνομα φυτοφάρμακα ως «βόμβες» για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, με πολύ τοξικές ουσίες εώς και χίλιες φορές παραπάνω από τα νόμιμα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα.

Ο Διευθυντής της Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Δημήτρης Σταυρίδης μίλησε για τις πολλαπλές και σοβαρές επιπτώσεις όπως:

-Οικονομική ζημία για το κράτος, λόγω μη είσπραξης τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ

-Αθέμιτος ανταγωνισμός, που οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό τις νόμιμες επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών εφοδίων.

-Υψηλοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, τους παραγωγούς, το περιβάλλον και τους καταναλωτές, καθώς τα παράνομα προϊόντα δεν πληρούν καμία αποδεδειγμένη προδιαγραφή ασφάλειας.

Την υπόθεση επιλαμβάνεται επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας κι ο Δ/ντης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Αθ. Κωνσταντινίδης.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και αυστηρότητα.

Πηγή: skai.gr

